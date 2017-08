Partijen hervatten formatie: doorgaan of stoppen

Of dat ook voor de partijleiders geldt, zal volgens ingewijden snel blijken. Toen de vakantiestop begon, maakten Gert-Jan Segers (CU) en Alexander Pechtold (D66) er geen geheim van dat juist op immateriële kwesties weinig vooruitgang is geboekt in de zoektocht naar een regeerakkoord. Vrijwillig levenseinde, het kweken van embryo's, meerouderschap voor homoparen: de struikelblokken tussen ChristenUnie en D66 zijn er nog.



Daarom nadert het moment dat de partijen moeten kiezen of verder onderhandelen zin heeft, zo klinkt het. ,,Je kunt op een onderwerp niet blijven zeggen: punt één staat mij aan, maar punt drie niet. We komen deze of volgende week op het moment dat je moet zeggen: we gaan ervoor en zoeken een compromis'', weet een bron.



Daarbij richt de aandacht zich vooral op Pechtold en Segers. De D66-leider ging op zijn tandvlees met vakantie naar Bretagne. Moe, ziekjes zelfs. De teleurstelling over het wegblijven van GroenLinks uit een nieuw kabinet moest nog worden verwerkt. Nu kan Pechtold zich erop concentreren D66 in een kabinet te positioneren, zonder al te veel in te leveren.