Partijen schudden gretig aan bloeiende geldboom

Opeens staat-ie daar voor de Ridderzaal, na jarenlang een kwijnend bestaan te hebben geleid. De ene snoeioperatie was nog niet geweest of de volgende diende zich alweer aan. En kijk hem nu eens bloeien. De takken zijn topzwaar en de politici die eens zo vaardig het snoeimes hanteerden, kijken nu begerig naar de sappige vruchten. In rap tempo wordt de geldboom leeggeschud. Wie de krant openslaat, kan er niet omheen: het grote uitdelen is begonnen. Wil GroenLinks 1,7 miljard euro voor de ouderenzorg, dan overtreft de VVD dat een paar dagen later met 2 miljard. D66 belooft alle werknemers 500 euro en de SP 'vindt' geld om niet alleen de bijstandsuitkeringen te verhogen, maar ook de AOW-leeftijd weer terug te brengen naar 65 jaar.

Manna

Daar blijft het niet bij. Vandaag kondigen diverse partijen aan de eigen bijdrage voor vermogende verpleeghuisbewoners te schrappen. Kosten: 156 miljoen euro. Wat opvalt: veel van deze plannen stonden in geen enkel verkiezingsprogramma. En nu komen ze opeens als manna uit de hemel vallen. Hoe kan dat?



Daarvoor moeten we terug naar september. Toen kwam het Centraal Planbureau (CPB) met de voorspellingen voor de komende kabinetsperiode. In de cijferbrij stond één getal dat de harten van de financieel specialisten sneller deed kloppen: 0,9 om precies te zijn, met een plusje ervoor. Dat plusje is belangrijk, want het geeft aan dat het begrotingssaldo in 2021 zal zijn omgeslagen in een overschot zonder dat een kabinet daar iets voor hoeft te doen. In totaal gaat het om een kleine 7 miljard euro die de schatkist in dat laatste kabinetsjaar overhoudt.



Partijen staan voor de keuze: gebruiken we dat geld om de staatsschuld te verminderen of gaan we extra uitgeven en de lasten verlichten? Als de voortekenen niet bedriegen, kiezen alle partijen voor het laatste. Den Haag is bezuinigingsmoe. Zelfs de VVD, die zich graag profileert als kampioen begrotingsdiscipline, streeft in het verkiezingsprogramma slechts naar begrotingsevenwicht. Ofwel een 0 in plaats van +0,9.