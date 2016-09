Partijen vallen Roemer aan over zorgplan

Volgens SP-voorman Emile Roemer is in het huidige systeem de macht van de zorgverzekeraars veel te groot geworden. Ook gaat te veel geld op aan bureaucratie. ,,Verspilling van premiegeld is het gevolg.'' De partij wil af van de rol van de zorgverzekeraars en in plaats daarvan een nationaal zorgfonds.



Maar Roemer kwam in de Kamer van links tot rechts onder vuur te liggen over de cijfers van het plan. Volgens veel partijen lost het voorstel van de SP problemen die direct moeten worden opgelost, niet op. Ook vrezen zij dat het miljarden gaat kosten.



,,Veranderen van het systeem op deze manier is een drama'', oordeelde CDA-leider Sybrand Buma. VVD-leider Halbe Zijlstra vroeg hem ,,alle cijfers op tafel te leggen". Alexander Pechtold (D66): ,,Waar vindt u de kaboutertjes die dat gaan betalen?"



Aanpak bureaucratie

Geld kan worden gevonden bij zorgverzekeraars, aldus de SP-leider. ,,Daar ligt 11 miljard op de plank." Ook kan er volgens hem minstens 1,3 miljard worden verdiend door de aanpak van de bureaucratie in de zorg.



Verder is er volgens hem is er 750 miljoen te halen bij de farmaceutische industrie. Roemer beloofde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met een volledige doorrekening van het plan te komen voor de verkiezingen van 15 maart.



Volgens onderzoek is zorg een van de belangrijkste thema's voor kiezers. De Algemene Politieke Beschouwingen worden traditioneel gezien als het belangrijkste debat van het jaar.