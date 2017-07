Partners nemen flink belang in Air France-KLM

Kamer eist spoedbrief over Chemours

11:59 De Tweede Kamer eist een spoedbrief van staatssecretaris Dijksma over de nieuwe ontwikkelingen rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. De partijen maken zich grote zorgen over de stof GenX, die op veel plaatsen in het drinkwater blijkt te zitten en is aangetroffen op planten en bomen in Dordrecht.