Paspoorten van 300 Nederlandse IS-gangers afgepakt

In het radioprogramma De Ochtend zei Schoof dat er vooral paspoorten zijn ingenomen van Nederlanders zijn die al in IS-gebied in Irak of Syrië zijn. Schoof wil voorkomen dat zij terugkeren naar Nederland. Volgens de NCTV kunnen jihadisten in Nederland gehoor geven aan oproepen tot aanslagen en ander geweld.



Ook van enkele tientallen mensen die zich mogelijk bij de terreurgroep wilden aansluiten zijn identificatiebewijzen afgepakt. Dat is gebeurd zodat zij niet naar het Midden-Oosten kunnen vertrekken.



De personen van wie het paspoort is ingenomen, staan gesignaleerd in internationale systemen. Het is de bedoeling dat zij daardoor bij de grens tegengehouden kunnen worden.