Patiënten ontdekken voor miljoenen aan fouten in rekeningen

CZ was twee jaar geleden de eerste verzekeraar die klanten de mogelijkheid bood om 'verdachte' rekeningen eenvoudig te melden. In 2015 werd er zo 4 ton teruggevorderd bij zorgverleners; vorig jaar was dat dus al het zesvoudige. Ook andere grote zorgverzekeraars zoals VGZ en Zilveren Kruis bieden inmiddels de optie om verdachte nota’s te melden via een knop op de site, maar zij houden nog niet precies bij hoeveel geld er zo wordt teruggehaald.

25.400 meldingen kreeg CZ in 2016 van klanten die zich afvroegen of hun nota wel klopte. 36 procent daarvan, 9.200 rekeningen, bleek niet te kloppen. De verzekeraar corrigeerde de rekeningen en haalde zo 2,4 miljoen euro terug bij de zorgverleners, gemiddeld 260 euro per foute rekening.

Vooral mensen die nog een eigen risico hebben, controleren hun rekening. CZ wil graag dat mensen standaard even naar de rekening kijken. Marie-José van Gardingen van de verzekeraar: ,,Als je met je auto naar de garage bent geweest, controleer je de rekening toch ook? Alleen jij weet of je bij de specialist bent geweest en welke behandeling je kreeg.’’

Vooraf controleren

CZ wil nog een stap verder gaan en experimenteert met vooraf controleren. Eerst kijkt de verzekerde of de factuur klopt en pas daarna maakt CZ het geld over aan de zorgverlener. ,,Dat testen we nu steekproefsgewijs. Onder meer omdat we zien dat als mensen hun eigen risico voorbij zijn, de animo afneemt om fouten te melden. Maar vooral ook omdat mensen nu soms ten onrechte eigen risico hebben betaald, voor een zorgverlenersnota die niet klopte. Hiermee voorkom je dat.’’