Paul van M. op vrije voeten: WhatsApp-chat pleit ex-directeur azc vrij

De 51-jarige Nederlander Paul van M. die vast zat vanwege verkrachting van een 21-jarige Syrische asielzoekster is vrij. De ex-Arnhemmer die destijds directeur was van een Duits azc, is vrijgelaten nu uit een WhatsApp-gesprek blijkt dat zij een intieme liefdesrelatie hadden.

De ex-Arnhemmer die al een half jaar vast zat in Duitsland vanwege de 4-voudige verkrachting van een asielzoekster in het Duitse Finnentrop-Heggen is weer op vrije voeten. De rechtbank laat hem gaan omdat het stel in het voorjaar van 2016 een ‘omvangrijk WhatsApp-gesprek’ voerde waaruit blijkt dat zij een ‘intieme liefdesrelatie’ hebben.

Smoorverliefden

,,Er zit een hoop liefde in die conversatie,’’ verklaart Philip Seel, advocaat van de verdachte Paul van M. ,,Het leken wel twee zestienjarigen die smoorverliefd op elkaar zijn en de chat bevat ook seksuele passages van beide kanten. Het lijkt helemaal niet alsof er iemand ergens toe werd gedwongen.’’

Quote Het leken wel twee zestienjarigen die smoorverliefd op elkaar zijn Philip Seel, advocaat van Paul van M.

Zo krijgt de zaak van Paul van M. een plotselinge wending, want de rechtbank had voor het proces al zes zittingsdagen uitgetrokken waarvan de helft nog volgt. Volgens advocaat Seel stond de chat gedurende de gehele periode dat zijn cliënt in voorarrest zat al op de in beslag genomen computer.

Geen verkrachting

,,Het is bizar dat de politie al zeven maanden in het bezit was van die conversatie,’’ aldus Seel. ,,Mijn cliënt heeft vanaf dag één gezegd: er is geen reden om dit als verkrachting te beschouwen: kijk in de computer. Maar pas toen wij met het 200-pagina’s tellende gesprek op de proppen kwamen, heeft de politie het ook kunnen vinden.’’

Volgens Seel gaat het om een fout van de aanklager, maar is het bewijs niet opzettelijk achtergehouden. Op 12 januari wordt waarschijnlijk in een korte zittingsdag het nieuwe bewijsmateriaal toegevoegd en op 19 januari krijgt Paul van M. mogelijk de kans om getuigen te laten horen.

Uitwisseling

Paul van M. liet een spoor van ellende na in Nederland, zo bleek eerder uit onderzoek van het AD en De Gelderlander. Hij had in ons land al een waslijst aan veroordelingen op zijn naam staan, ook voor seksueel misbruik.. Van M. vergreep zich in 1997 aan een 14-jarig nichtje tijdens een zomerkamp in Friesland waar hij leider was. Hij nam ook geld weg van gehandicapte bewoners in “Het Dorp” in Arnhem toen hij daar werkte.

Quote Mijn cliënt heeft vanaf dag één gezegd: er is geen reden om dit als verkrachting te beschouwen Philip Seel, advocaat van Paul van M.



Toch kreeg hij in 2011 de zorg over drie pleegkinderen, waarvan hij een dochter zou hebben misbruikt. Hij is daarvoor in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Dat gebeurde in 2011 in Huissen, vlakbij Arnhem. Alleen doordat hij in cassatie ging bleef hij op vrije voeten.

Kwaad al geschied

Minister Ard van der Steur gaat naar aanleiding van de onthullingen van het AD en De Gelderlander onderzoeken hoe informatie over (zeden)delinquenten beter uitgewisseld kan worden. Duitsland heeft pas dit jaar informatie over Paul van M. opgevraagd bij de Nederlandse Justitiële Informatiedienst. Toen was het kwaad in het Duitse azc al geschiet. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaat daarom met zijn Duitse ambtgenoot en in de Benelux bespreken hoe Nederland kan bijdragen aan betere uitwisseling van informatie.