Paul Wilders: Geert duldt geen tegenspraak

Het geringe contact dat de broers daarvoor hadden - zo zagen ze elkaar op verjaardagen - was vervolgens voorbij. ,,Mijn openlijke kritiek was tegen het zere been. Het is jammer, het kan gebeuren. Wie weet trekt het weer bij. Het zou leuk zijn om onze relatie weer op een redelijk niveau te krijgen. En als het niet gebeurt, dan is dat heel jammer.''