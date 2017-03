Pedofiel krijgt pittig thuisbezoek van politie

Rechercheur Edwin Dieperink heeft de afgelopen twee jaar al veel waarschuwingsbrieven bezorgd bij mensen in Oost-Nederland die kinderporno op hun computer hadden staan. Gezellig is dat niet, want de impact van zijn bezoek is groot. ,,We halen ze hiermee uit de anonimiteit en laten zien dat we ze in de gaten hebben", zegt Dieperink, lid van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) dat vanuit Zwolle opereert.



Jaarlijks behandelt de politie honderden zaken van mensen die kinderporno in bezit hebben. Teveel om allemaal te berechten, daarom wordt sinds 2015 bij de lichtere gevallen gekozen voor de 'alternatieve afdoening'. Twee rechercheurs van het TBKK gaan op huisbezoek, bezorgen een door de officier van justitie ondertekende waarschuwingsbrief en bespreken deze aan de keukentafel. Het gaat bij deze 'lichte gevallen' om personen die zelf geen kinderporno gemaakt hebben en relatief weinig materiaal in hun bezit hebben. Bovendien gaat het om oude beelden die al bekend zijn bij justitie. ,,Zijn het nieuwe beelden, dan gaan juist alle alarmbellen af omdat er dan mogelijk nog slachtoffers zijn die worden misbruikt", vertelt teamleider Henk Makkink van het TBKK in Oost-Nederland.



De waarschuwingsbrieven worden niet zomaar thuisbezorgd. De politie weet vooraf honderd procent zeker dat op het ip-adres in de woning kinderporno is gedownload. ,,Dat bewijs is onomstotelijk en er is dus een vermoeden van een strafbaar feit", zegt Makkink. ,,We zouden ook kunnen overgaan tot aanhouding, maar kiezen voor deze alternatieve aanpak. Het gebeurt dat er meerdere personen binnen een huishouden van hetzelfde ip-adres gebruik maken, waardoor we vooraf niet precies weten wie we moeten hebben. Toch wordt tijdens een huisbezoek meestal snel duidelijk wie er achter het downloaden van de kinderporno zit."



De huisbezoeken van de kinderpornorechercheurs zijn zo anoniem mogelijk. De agenten hebben geen politie-uniform aan en komen in een normale auto. ,,Als mensen horen dat er een pedofiel in de buurt woont waar de politie onderzoek naar doet, kan dat vervelende gevolgen hebben", zegt Dieperink. ,,Als de buren vragen beginnen te stellen, adviseren we te vertellen dat ze met de belasting hebben geknoeid. We willen maatschappelijk onrust voorkomen."