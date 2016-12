Peperdure politie-Ferrari was de snelste van allemaal

De Ferrari F12 Berlinetta. De racewagen met de naam als van een vrouw. De auto waarvan presentator Jeremy Clarkson in een uitzending van Top Gear zei: ,,Je duwt met je voet het gaspedaal in en je denkt: 'Oh. Ja!' Maar meteen daarna denk je: 'Oh. Nee! Te eng'." Of: ,,Wow, wow, dit gaat snel." En: ,,Deze auto voelt licht en lenig en snedig. Deze auto is spectaculair."



Ze trekt op van 0 tot 100 kilometer per uur in slechts 3,1 seconden. Naar 200 kilometer per uur? In 8,5 seconden. Een makkie, met 736 paardenkrachten en een brullende V12-motor.



