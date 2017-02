Personeel tbs-kliniek zag ernstig incident aankomen

Het Kijvelanden-personeel heeft in een officiële melding aan de directie gevraagd om maatregelen tegen de enorme werkdruk. Op bepaalde afdelingen is al tijden sprake van onderbezetting of niet voldoende gekwalificeerd personeel. Maar, zegt een medewerker: ,,Er is nooit op de juiste manier op gereageerd."



Door onvoldoende personeel op de afdelingen ontstaat onrust onder de patiënten. De onrust zorgt voor spanningen bij de gedetineerden doordat ze psychisch niet in orde zijn of als gevolg van hun medicijnengebruik een ander voorstellingsvermogen hebben. Ze vertrouwen op den duur elkaar hun medepatiënten niet meer of kunnen niet voor zichzelf instaan. ,,Zodoende kan het op een afdeling ineens tot een uitbarsting komen''.

Geweldsincidenten

Opvallend is dat De Kijvelanden deze week een nieuwsbericht op haar website heeft geplaatst waarin wordt gemeld dat het aantal fysieke geweldsincidenten tussen patiënten en personeel in de kliniek in 2015 is gestegen in vergelijking met het jaar er voor (van 4 in 2015 naar 12 in 2015). 'Dat is mede het gevolg van nieuw beleid rondom aangiften', luidt de uitleg van de kliniek. 'Elk incident wordt binnen 24 uur nabesproken waarbij tevens bepaald wordt of aangifte van een strafbaar feit moet worden gedaan. Door die werkwijze ontstaan meer aangiften. Daarnaast zien wij in de afgelopen jaren toegenomen problematiek van tbs-patiënten. Dat leidt in sommige gevallen tot toename van gedragsproblemen en incidenten'.



Om geweldsincidenten te voorkomen wordt er volgens de kliniek streng gecontroleerd op het binnenbrengen van voorwerpen en drugs. Ook zijn er kamercontroles en hebben patiënten minder vrijheid na incidenten. Dat wordt pas opgeheven wanneer de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd is.

Amper controles

Maar patiënten en personeelsleden spreken tegen dat de aanpak werkt. Gisteren meldden zij al in deze krant dat er amper controles plaatsvinden. Ook bij het opschorten van vrijheden zetten zij vraagtekens. ,,Een grote mond opzetten kan je je verlof kosten. Van dat soort maatregelen worden de gedetineerden niet bepaald rustiger'', zegt een van hen. Daarnaast schamperen ze over de jonge leeftijd van een groot deel van het personeel. ,,Er werkt hier te veel jong spul zonder levenservaring tegenover patiënten die hun vader hadden kunnen zijn.''



De Kijvelanden wil niet ingaan op de kritiek van de werknemers, maar erkent in een schriftelijke verklaring wel dat de werkdruk hoog is. 'Vooral het werken met de zware patiëntendoelgroep in deze beveiligde werkomgeving is heel specifiek. De Kijvelanden heeft hier oog voor en doet er alles aan het personeel zo goed mogelijk te ondersteunen en op te leiden om die unieke betrokkenheid van onze medewerkers te bewaren'.

Michel T., de man die de socio-therapeut doodstak, viel in 1998 een bewaker van de Zwolse gevangenis aan met een klauwhamer. De geboren Groninger zat daar vast voor behandeling van zijn vriendin. In 2004 viel hij een bewaker aan, in de tbs-kliniek in Veldzicht in Balkbrug. Ook sloeg hij daar een medegevangene met een biljartkeu.



Voor de aanval in Zwolle werd hij in 1999 veroordeeld tot achttien maanden voor poging tot doodslag en tbs. Het slachtoffer kan de aanval navertellen. T. was zelf ook opgelucht dat het niet tot moord kwam. ,,Ik ben blij dat ik hem niet dood heb geslagen'', zei hij tegen de rechter. Bijna twintig jaar later ging het dan toch mis.