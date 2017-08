Persoon komt om het leven op festivalterrein Lowlands

On­tucht­ver­dach­te Bart C. maakte mogelijk meer slachtoffers

17:25 Verschillende ouders met kinderen die naar de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt gaan, zijn naar aanleiding van de ontuchtzaak rond de 27-jarige Bart C. naar de politie gestapt. Zij hebben na gesprekken met hun kinderen het vermoeden dat C. meer slachtoffers heeft gemaakt dan nu bekend is.