'Pestprotocol kijkt naar wat er gebeurt als er gepest wordt, dan is het te laat'

Van der Meer, die sinds 1988 over pesten publiceert, doelt op slachtoffers van pesterijen, zoals scholier Tim Ribberink die in 2012 zelfmoord pleegde. ,,Sindsdien is er weinig veranderd. Kinderen zeggen nog altijd dat ze gepest worden. De protocollen werken niet. Sinds 1995 weten we alles wat we moeten weten om dit probleem structureel aan te pakken. Sindsdien is er 25 miljoen euro uitgegeven en veel overlegd, maar verder dan deze protocollen zijn we niet gekomen. En nu begint de Kinderombudsvrouw opnieuw. Zo draaien we in een kringetje.''



Dat kinderen ondanks alle maatregelen nog steeds te vaak gepest worden is ook de voorlopige conclusie van de Kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer. Dat constateerde ze na gesprekken met kinderen tijdens haar Kinderrechtentour, die tot half oktober duurt. ,,Pesten is nog steeds een groot probleem.''