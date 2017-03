Pieter Broertjes doet aangifte tegen 'lullig Twitteraccountje' internettrol

Verificatie

Volgens Olaf van Miltenburg van Tweakers is de zaak aan het licht gekomen door bij het inloggen op 'wachtwoord vergeten' te klikken . Daar is altijd een gedeelte van het eraan gekoppelde mailadres te zien. Een Twitteraccount moet echter wel altijd geverifieerd worden via het mailadres.



Toch is de gemeente niet bang dat de mailbox is gehackt en er vertrouwelijke gemeentedocumenten op straat komen te liggen. ,,Of dit gebeurd is, moet blijken uit onderzoek in samenwerking met de politie. Vooralsnog vermoeden we dat het account misschien wel is geverifieerd via een omweg.''