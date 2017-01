Pieter van Vollenhoven: Huwelijk was beste fout die ik heb gemaakt

'Brabantse onder- en bovenwereld fors met elkaar verweven'

9:02 Een grote groep burgers in Nederland laat zich lijdzaam voor de kar van criminelen spannen. ,,Ik vind het hier in Brabant een soort van Sodom en Gomorra, als ik eerlijk ben." Met die woorden uit de Brabantse officier van justitie Greetje Bos haar verbijstering over de criminele praktijken die ze vanuit haar standplaats Breda waarneemt. ,,De diepte en de breedte van de vermenging tussen onder- en bovenwereld is in Brabant wel heel fors."