Piratenpartij diep door het stof om pijnlijke uitglijder over Paay

De fractievoorzitter van de politieke partij, Ancilla van de Leest, biedt hoogstpersoonlijk excuses aan voor de tweet, die volgens haar verkeerd is overgekomen. ,,De tweet was bedoeld om een voor ons belangrijk onderwerp aan te kaarten en het slachtoffer (Paay, red.) een hart onder de riem te steken", zegt Van de Leest in een video.



,,Helaas is dit volledig verkeerd overgekomen. Het is absoluut niet de bedoeling geweest om de draak met haar te steken, of om er een grap over te maken. Sterker nog, we hebben het bedoeld als hele serieuze kwestie. Dus daarvoor mijn welgemeende excuses."