Pokémon-jagers houden het voor gezien

Opnieuw 13 jaar geëist in slepende zaak Nikki Lawalata

12:30 In hoger beroep is opnieuw 13 jaar cel geëist tegen een vrouw van 42 voor doodslag en het verbergen van het lichaam van de Amsterdamse Nikki Lawalata (27). De eis is gelijk aan die van het Openbaar Ministerie en het vonnis van de rechtbank.