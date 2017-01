Politie: Aanwijzingen dat man zichzelf en dochter iets zou aandoen

De man was rond 20.45 uur in verwarde toestand vanuit Helmond vertrokken in een goudkleurige Renault Mégane Scenic, samen met zijn dochter. De politie was bang dat de twee iets zou overkomen en zette een politiehelikopter en verschillende teams in bij de zoektocht.



Rond 23.30 uur kregen specialisten van de politie telefonisch contact met de vader, die op dat moment op de A50 bij Ravenstein reed. Het lukte de politie om de man zo ver te krijgen terug naar Helmond te rijden. De auto werd op afstand gevolgd door de helikopter. Op straat hielden agenten het voertuig in de gaten.



Met de man werd afgesproken dat hij zijn dochter zou afzetten bij een bekende in Helmond. Nadat zijn dochter in veiligheid was gebracht, melde de vader zich rond 01.15 uur op het bureau, waar hij werd aangehouden. De man zit vanochtend nog altijd vast en wordt verhoord. Voor de dochter wordt hulpverlening ingeschakeld.