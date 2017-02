Politie en justitie pakken criminelen recordbedrag van 29 miljoen euro af

Politie en justitie pakten vorig jaar voor in totaal 29 miljoen euro af aan luxe goederen, zoals huizen, auto’s, motoren, boten, sieraden en contant geld. Ook het aantal zaken waarin van criminelen werd afgepakt groeide sterk; van 234 naar 312.

Statussymbolen

,,Beroepscriminelen raak je niet met alleen een gevangenisstraf”, zegt Sezgin Sezer, projectleider financiële opsporing bij de politie Oost-Nederland en verantwoordelijk voor het afpakken. ,,Pas als je aan hun geld gaat zitten en ze in hun portemonnee pakt, straf je ze echt. We willen criminelen hun statussymbolen ontnemen.”

Hoewel het afpakbedrag al jaren groeit, blijft het relatief laag. Het criminele vermogen dat in omloop is, bedraagt een veelvoud van het afgepakte bedrag. ,,Het is een illusie dat we beslag leggen op al het criminele geld”, zegt officier van justitie Tjade Feuth, projectleider afpakken bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.

,,Een groot deel is er gewoon niet meer. Daarnaast zijn criminelen steeds innovatiever. Ze zijn vertakt in internationale netwerken en hebben allerlei slimme trucs om te zorgen dat hun vermogen buiten bereik van justitie blijft. Bijvoorbeeld door te werken met Bitcoins, een digitale munteenheid. Dat maakt het extra ingewikkeld.”

Maatregelen

Om in de toekomst meer af te pakken, hebben politie en OM in OostNederland een aantal maatregelen genomen. Zo zijn vier speciale afpakmedewerkers aangesteld die in alle zaken controleren of iedere afpakmogelijkheid is benut. Ook is een afpaklijn in het leven geroepen die 24 uur per dag bereikbaar is voor medewerkers.

Bolide ,,We werken aan een cultuurverandering”, zegt Feuth. ,,Iedereen die criminaliteit bestrijdt moet meer doen aan afpakken. Dus niet alleen de recherche, maar ook de agenten op straat, de wijkagent, de Belastingdienst en de gemeente. We moeten met zijn allen scherp zijn op signalen van crimineel vermogen. Als een wijkagent in zijn buurt iemand met een uitkering in een dure bolide ziet rijden, moet hij aan de bel trekken. Dan gaan zijn collega’s ermee aan de slag maar kan bijvoorbeeld ook de Belastingdienst even checken of deze persoon netjes zijn belasting heeft afgedragen.”