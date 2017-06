Politie gaat fors meer flitsen. Kijk op deze kaart waar

Van de 3,2 miljoen bekeuringen die de afgelopen twee jaar werden uitgedeeld na mobiele flitscontroles, plofte bijna de helft (1,5 miljoen) telkens in de eerste vier maanden op de mat. Door CAO-acties in 2015 en softwareproblemen in 2016 deelde de politie in de laatste acht maanden van die jaren veel minder boetes uit na flitsacties. ,,Maar daar komt nu verandering in'', waarschuwt landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt. ,,Ik verwacht dat het aantal mobiele controles dit jaar hoger is dan de afgelopen jaren.''