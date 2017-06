'Politie hield in geheim cijfers over delicten asielzoekers bij'

Asielzoekers die misdaden plegen en worden gepakt, worden niet altijd vervolgd. Een deel wordt zonder straf vrijgelaten. Dat gebeurt in de hoop dat ze zo sneller uit te zetten zijn, maar die hoop is vaak tevergeefs.

Dat is volgens de krant een van de vele onthullingen die uit stapels politie-documenten over vreemdelingencriminaliteit naar voren komen. Volgens de krant ontkende de politie in eerste instantie dat zulke specifieke rapportages werden bijgehouden. Maar via de Wet Openbaarheid Bestuur kreeg de krant uiteindelijk toch alles stukken in handen.