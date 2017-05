Politie in de clinch over parkeerkosten agenten

Geschrapt

Afgelopen dinsdag overlegde de COR met korpschef Erik Akerboom. Volgens den Besten zou Akerboom hebben toegezegd dat de vergoeding van het parkeergeld voorlopig niet wordt geschrapt, maar een woordvoerder van de korpsleiding ontkent tegenover deze krant dat er al een besluit is genomen.



,,We zijn nu bezig met een scan om in kaart te brengen hoe collega's naar en voor hun werk reizen'', zegt de woordvoerder. ,,Ook wordt onderzocht of zij gebruikmaken van parkeervoorzieningen, zo ja van welke én welke regelingen er bestaan. Aan de hand van experimenten, enquêtes en workshops onderzoeken we alternatieve mogelijkheden voor woon-werkverkeer en dienstreizen.''



Volgens de COR is het vaak onvermijdelijk dat politiemedewerkers met hun eigen auto naar het werk komen. ,,Sommige diensten zijn niet haalbaar met het openbaar vervoer'', aldus den Besten. ,,Bijvoorbeeld als je klaar bent om twee uur 's nachts of als je moet beginnen om zes uur 's ochtends.''