Politie lost schot bij arrestatie in kelder kinderdagverblijf

Bij de arrestatie van een agressieve man die brand had gesticht in de kelder van een kinderdagverblijf, heeft de politie een schot gelost. De kinderen waren op dat moment al door personeel in veiligheid gebracht.

De politie was om twee uur 's middags uitgerukt richting kinderdagverblijf Johanna Margaretha in Amsterdam-Noord na een melding van een brand. Toen zij aankwamen was het gebouw inmiddels door het personeel ontruimd. De kinderen werden geëvacueerd naar de nabijgelegen Oranje Nassauschool.

Agressief

In de kelder trof de politie een man aan die een brandje had gesticht. Waarom hij dat had gedaan, is onbekend. Hij hoorde niet bij het kinderdagverblijf. De man gedroeg zich zo agressief dat een van de agenten een schot moest lossen, in de kelder, vertelt een woordvoerder van politie Amsterdam. Daarbij werd niemand geraakt.