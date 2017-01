Politie maakt identiteit Thialfschutter bekend

Van der Wouden, die nog voortvluchtig is, is 56 jaar oud. Wat de politie van hem weet, is dat hij is geboren in Den Haag en zover bekend geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. ,,Hij is niet lang, kleiner dan 1.75 meter, heeft een tenger postuur en draagt mogelijk een ringbaardje. Hij droeg op de avond van het schietincident vermoedelijk een geelbruine jas'', aldus de politie.