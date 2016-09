'Politie maakte talloze fouten bij aanhouding Mitch Henriquez'

Bij de arrestatie hebben de agenten zich niet gehouden aan de vaste procedure die ze hebben aangeleerd voor aanhoudingen. Ze zijn er te snel mee begonnen, er was geen taakverdeling tussen de agenten, er was geen leiding, pepperspray werd verkeerd gebruikt en medische hulp kwam te laat, zo staat in het rapport.



Het hardhandige geweldgebruik tegen Henriquez was 'disproportioneel, onmatig en ondeskundig', schrijft een van de twee onderzoekers.



De vijf betrokken politieagenten worden verdacht van zware mishandeling met de dood tot gevolg. De dienders zitten niet in voorarrest, maar zijn wel als verdachte aangemerkt. Maandag besluit justitie of zij worden vervolgd. Opvallend genoeg krijgen de agenten rechtsbijstand van hetzelfde advocatenkantoor dat ook een groot deel van de getuigen bijstaat.



Zuurstofgebrek

De 42-jarige Arubaan Henriquez stierf vorig jaar een dag nadat hij bij het muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark hardhandig werd gearresteerd door agenten. Door de harde aanpak kreeg hij vermoedelijk last van zuurstofgebrek. Vóór zijn arrestatie zou hij verbaal gedreigd hebben met het gebruik van een vuurwapen.



Na Mitch' dood kwamen er meerdere demonstraties tegen politiegeweld. Deze mondden uit in hevige rellen in de Haagse Schilderswijk.