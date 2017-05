Politie misbruikt zaak Boef

Wat ik dan weer niet begrijp, is dat de politievakbond zich gaat bemoeien met de strategie van een verdediging in een rechtszaak. Dat de moraal van een verdachte niet deugt, is een kwalijke zaak, maar de politie is niet in het leven geroepen om daar iets van te vinden. Die dienst moet zich vooral bezighouden met de zaken waarvoor hij wél is aangesteld: toezicht houden op de openbare orde en wetsovertreders opsporen.



Gaat de politie vanaf nu op elke beslissing van een verdachte reageren? Nee, natuurlijk niet. De zaak Boef leidt tot media-aandacht en de politie misbruikt daarom dit moment om zelf een punt te maken. Alleen daarom al is er sprake van ongelijke behandeling. Ze doen dit immers niet bij een onbekende kleptomaan uit Losser, die ook geen zin had in een werkstraf.