Politie: naaktrijder gespot op A8

De politie Zaanstreek schrijft op Facebook: ‘Nu weten we dat het mooi lenteweer is, echter is het naakt achter het stuur zitten een beetje overdreven, zorgwekkend en zelfs strafbaar.’ Nadat de politie de melding kreeg van de naakte automobilist ten noorden van Amsterdam, werd er gezocht naar de auto, maar die is niet teruggevonden.

De eigenaar van de auto is bekend bij de politie en de melding is doorgespeeld aan de wijkagent. ‘Mogelijk heeft de bestuurder onder invloed gereden of is hij geestelijk niet in orde.’ De politie roept alerte burgers op om 112 te bellen als ze iemand zonder kleren zien rondrijden en de auto te blijven volgen tot agenten gearriveerd zijn.