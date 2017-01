Politie: nieuwjaarsrellen Zeeland van a tot z gepland

De bewakingscamera's in de wijk waren al voor nieuwjaarsnacht vernield. Hout was verzameld om de auto's goed te laten branden. De vandalen maakten zich onherkenbaar voordat ze hun spoor van vernielingen door de Vlissingse Bloemenbuurt trokken. ,,Deze factoren bemoeilijken het onderzoek. We hopen dat mensen daarom extra gemotiveerd zijn mee te helpen deze zaak op te lossen", aldus de politie.



Tot gisteravond waren er geen aanhoudingen verricht. Een aantal buurtbewoners heeft al beeldmateriaal ter beschikking gesteld.



Tien mensen hebben gisteren en op nieuwjaarsdag aangifte gedaan van onder meer vernieling, poging tot brandstichting en zware mishandeling. De politie verwacht, gezien het aantal schadegevallen, dat nog meer aangiftes zullen volgen.



Auto's en woningen vernield

In de buurt werden meer dan tien auto's systematisch in brand gestoken en vernield. Van vijf woningen van woningstichting L'Escaut en een winkelpand gingen de ruiten aan diggelen. De vandalen gebruikten daarvoor vuurwerk en bakstenen.



In de kringloopwinkel werd brand gesticht, maar ingrijpen van omwonenden voorkwam dat het hele pand in de hens ging. Politiemensen werden met stenen en vuurwerk bekogeld. Over de totale schade in de Bloemenbuurt kon de gemeente Vlissingen gisteren nog niets zeggen.



Woningbouwstichting L'Escaut verdenkt leden van de groep van het opblazen van de brievenbussen in de hal van appartementencomplex Àtico aan het Pablo Picassoplein, een paar dagen voor oud en nieuw. ,,Dat gebeurde op 28 december. Wij denken dat dezelfde mensen hier verantwoordelijk voor zijn'', aldus een woordvoerster van de woningbouwstichting.