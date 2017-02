Politie nog steeds telefonisch slecht bereikbaar

Uit de stukken blijkt dat de bereikbaarheid van 0900-8844 na de zomer alleen nog maar verder is afgenomen. September was een dieptepunt, want minder dan de helft van de telefoontjes werd op tijd opgenomen. De lange wachttijd heeft tot gevolg dat bellers afhaken. Bij het callcenter in Den Haag hing in oktober maar liefst een kwart van de bellers voortijdig op. Onbekend is of deze mensen het later nog een keer proberen.