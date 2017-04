Politie pakt na tips mogelijke brievenbuspyromaan Maastricht op

In de Maastrichtse wijk Heugem werd vannacht, tussen 1.00 en 04.30 uur, bij acht woningen via de brievenbus gepoogd brand te stichten. Bij acht woningen, binnen een straal van 500 meter aan de Balsemienbeemd, Salviabeemd, Bouwert, Oosterweertlaan en de Termileslaan in Heugem, werd getracht via de brievenbus brand te stichten.



De dader deed dit door reclamefolders aan te steken. In een geval vatten gordijnen vlam. De brandweer kon tijdig ingrijpen en erger voorkomen. De politie neemt de zaak hoog op en zette beelden van een bewakingscamera online, waarop een jongeman zichtbaar is die mogelijk verantwoordelijk is voor de brandstichtingen.



Verder werd vandaag een buurtonderzoek gedaan. Ook deed het team forensische opsporing onderzoek bij een aantal huizen.