Politie rond huis vuurwapengevaarlijke man

Kort na 16.00 uur kreeg de politie een melding dat er schoten gehoord waren in een bos nabij de woning. De politie houdt het huis in de gaten, maar weet nog niet of de bewoner thuis is en of hij iets te maken heeft met de schoten die gehoord zijn.



Het gaat om de man van begin vijftig die een jaar geleden ook al werd aangehouden, omdat hij met een luchtbuks op een prullenbak had geschoten. In februari vorig jaar trok een stevige politiemacht opeens het dorp in om de man in de boeien te slaan. De man had geschoten op een prullenbak, bij een picknickplaats waar veel mensen in Dorst wandelen.