Politie schiet man neer in Westervoort

Volgens de politie hebben onderhandelaars van de politie geprobeerd de man tot rede te brengen en is ook een arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk is de man door een politie-agent met een dienstwapen neergeschoten. Het slachtoffer werd in zijn heup geraakt.



Traumahelikopter

Om 03:10 uur werd een traumahelikopter opgeroepen voor de Klapstraat in Westervoort. De neergeschoten man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Wat zich precies heeft afgespeeld aan de Klapstraat is onduidelijk. De Rijksrecherche doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie, onderzoek naar het schietincident. Omdat dat onderzoek nu loopt, geeft de politie daar geen verdere informatie over.