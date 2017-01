Politie-tweet niet verwijderd op gezag van Van der Steur

,,Dat mag ook gewoon. We leven in een vrij land. Het is iets tussen de agent en zijn werkgever, de politie", aldus de zegsman. Van der Steur – die de jaarwisseling in Nederland doorbracht maar inmiddels in het buitenland zit - wil zelf niet reageren.



Wel is de minister benieuwd naar de concrete acties die van hem worden verlangd. Van der Steur heeft op dit moment geen nieuwe maatregelen in de maak. De zegsman: ,,Wat willen de bonden nou precies als ze om ‘geen woorden maar daden’ verzoeken? Het geweld tegen agenten is onacceptabel en dat willen we niet bagatelliseren. Daarom hebben we de strafeisen voor geweld tegen agenten en andere hulpverleners verhoogd. Of de zwaardere straffen ook worden opgelegd is aan de rechter, niet aan ons. Verder staan wij absoluut open voor goede ideeën. Burgemeesters hebben al veel bevoegdheden, maar als de gereedschapskist moet worden uitgebreid zijn we altijd bereid daar naar te kijken. Heel veel burgemeesters weten al prima hoe ze hun bevoegdheden kunnen inzetten, anderen blijven we daar op wijzen.”