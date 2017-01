Politie-tweet verwijderd met kritiek op Oud en Nieuw-reactie Van der Steur

Minister Van der Steur liet zondag via een woordvoerder weten dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. ‘Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling.’ Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht. Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Een politieman in Den Haag raakte zwaargewond bij een aanrijding. Bij de reanimatie van het slachtoffer werden politiemensen en ambulancepersoneel bekogeld met stenen en vuurwerk.



Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemt het zorgwekkend en onaanvaardbaar dat politieagenten en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling opnieuw zijn gehinderd bij hun werk. ‘Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen', aldus Van Essen. Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe. Politiemensen zitten niet meer te wachten op medeleven of mooie woorden na weer een zware jaarwisseling, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. ‘Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. Met mooie woorden kom je er niet meer. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen.