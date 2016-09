Politie verijdelt mogelijke liquidaties van ambtenaren

Rond 9.30 uur werd de man aangehouden in zijn woning en in verzekering gesteld. Zijn woning en bedrijfspand in Echt zijn onderzocht en daarbij zijn zaken in beslag genomen, waaronder een vuurwapen met munitie.



De politie in Oost-Brabant kwam de man op het spoor nadat er recent informatie binnen kwam over zijn plannen. Een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie leidde vandaag tot zijn aanhouding.



De politie laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat meer aanhoudingen niet kunnen worden uitgesloten. Er wordt verder geen informatie verstrekt over de situatie.