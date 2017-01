Politie waarschuwt voor beelden dodelijk ongeval 16-jarige jongen

Opnamen voor film The Fox bij Europol van start

23 januari Voor wie volgende week Morgan C. Jones door Den Haag ziet wandelen: de Ierse acteur uit de hitserie Game of Thrones speelt de hoofdrol in The Fox. Deze tweede speelfilm van Klaas van Eijkeren (Patria) speelt zich voor een deel af in de omgeving van Europol, waar de titelheld als agent is gestationeerd. De opnamen beginnen 1 februari.