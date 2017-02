Politie waarschuwt voor skimmende collectanten

Volgens de politie komen ze aan de deur bij met name oudere mensen. Er wordt gezegd dat er alleen met de pin kan worden gedoneerd omdat men liever niet meer met geld over straat loopt. Als iemand dan pint, wordt de pinpas vliegensvlug verwisseld en wordt de pincode afgekeken of onthouden op het zogenaamde pinapparaat. Daarna proberen de nepcollectanten zo snel mogelijk te pinnen bij een geldautomaat in de buurt.



Sommige goede doelen testen wel al met mobiele pinautomaten, maar de politie waarschuwt dat mensen hier nu nog extra alert op moeten zijn.



Volgens Betaalvereniging Nederland is het zaak dat mensen hun pinpas nooit uit handen geven. ,,Vraag de collectant maar of hij het pinapparaat aan jou geeft, zodat je je pinpas altijd zelf vasthoudt", zegt een woordvoerder. Hij kan niet zeggen hoe vaak oplichters mensen via deze wisseltruc van hun pinpas ontdoen, wel dat het relatief makkelijk is. ,,Je hoeft alleen maar valse pinpassen van de vier grootste banken te hebben en dan kom je al een heel eind."