Politie wil snuffelende drugsrobot

Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit Twente in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politie heeft op dit moment grote problemen om synthetische drugs en illegale drugslaboratoria op te sporen, staat in het rapport Nanotechnologie in dienst van Veiligheid en Justitie.



In de jacht op drugs en explosieven zetten politie en Koninklijke Marechaussee nu nog dagelijks speurhonden in. De dieren zijn onder meer getraind in het vinden van bommen op Schiphol.



Duur

De training van honden is duur, schrijven de onderzoekers. Ook duurt het soms lang voordat een verdacht pakketje onderzocht kan worden, omdat eerst de hond en zijn begeleider opgetrommeld moeten worden.



De politie gebruikt ook ratten om explosieven op te sporen. Maar die beestjes reageren angstig in nieuwe situaties, waardoor ze niet altijd inzetbaar zijn.



Het ontbreekt de politie aan 'draagbare detectiemethoden'. Dat zijn mobiele apparaten waarmee mogelijke dadersporen op een plaats delict geanalyseerd kunnen worden. Nu worden die sporen eerst doorgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut, waarna de uitslag nog maanden op zich kan laten wachten.



Dé oplossing

De E-Nose, een elektronische neus, is dé oplossing van deze problemen. Het apparaat is een zogeheten nano-sensor, die de stoffen uit chemicaliën en explosieve stoffen kan detecteren.



De ontwikkeling van de elektronische neus staat nog in de kinderschoenen. Het bestaat nog niet. De politiehond kan op zijn vroegst over tien jaar met pensioen.