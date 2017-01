Politiegeheimen op straat door nalatigheid

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het zorgelijk dat de informatie naar buiten is gekomen. ,,Dit had voorkomen moeten worden door de afdelingen die gaan over de technische ondersteuning van de politie, en door de leiding van de politie zelf.'' Haar PvdA-collega Ahmed Marcouch vindt het schokkend. ,,Nu is het in handen van BNR terecht gekomen maar het kan natuurlijk ook in verkeerde handen terecht komen. Ik vind dat de minister hier duidelijkheid over moet verschaffen en ik zal hem ook om opheldering vragen.''



De Nationale Politie stelt dat er inmiddels meer dan 3600 oude domeinnamen door de politie zelf zijn geregistreerd. Passende maatregelen moeten misbruik van 'er tussendoor geglipte' domeinnamen voorkomen. De politie wijst er bovendien op dat iedereen mailadressen moet gebruiken die eindigen in @politie.nl.