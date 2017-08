Politiek wil einde aan afkopen van Turkse dienstplicht door agenten

Vader omgekomen Sharleyne (8) wil jeugdzorg onder ede horen

6:08 De vader van het in 2015 overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen wil in een voorlopig getuigenverhoor alle betrokken zorgmedewerkers onder ede horen. ,,In deze zaak is zoveel mis gegaan. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.''