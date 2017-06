Politieke muiterij te lijf via inheemse vechtclubs

Vrijdagmiddag werd het nieuwste ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’ door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitgebracht. In dit rapport delen de deskundigen hun analyses en observaties van het afgelopen jaar, zodat gewone burgers ook op de hoogte zijn van wat er allemaal in ons land speelt.



Mijn telefoon ging na de publicatie meteen een paar keer af. Dat had te maken met de volgende passage in het document: ‘Zorgelijk is dat in Turkije paramilitaire knokploegen actief zijn. Een van die groepen is ook buiten Turkije (buitenwettelijk) actief en heeft een Nederlandse afdeling opgericht.’ Het gaat dan vooral om jongeren. Deze club zou zijn vizier hebben gericht op politieke tegenstanders van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.



In het onderzoek van de NCTV staat ook een eufemisme: ‘De gehele campagneperiode overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat de bestaande scheidslijnen in de Turkse samenleving, en daarmee binnen de Turkse diaspora in Europa, verder verdiept zijn.’