'Politiemedewerker schond beroepsgeheim in zaak Klaus Ross'

Een woordvoerder van de politie in Mönchengladbach bevestigt aan het Brabants Dagblad dat er onderlinge beschuldigingen liggen, maar wil die verder niet toelichten. Hoofdofficier Axel Stahl zei in dagblad Rheinischen Post dat er een aanklacht is ingediend tegen 'een individueel lid van het onderzoeksteam voor schending van het beroepsgeheim'. De politie spreekt andersom van smaad, aldus de krant. Een insider zegt in de publicatie: ,,Dit is uniek. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."



In de kliniek van Klaus Ross net over de grens bij Venlo werden op 27 juli 2016 vijf patiënten behandeld met de glucoseblokker 3BP. Drie van hen overleden in de dagen daarna.