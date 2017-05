Politiepet en… hoofddoekje?

Amsterdams planLopen agenten in Amsterdam straks met een hoofddoekje over straat? Het gebeurt al in New York en Londen. Niet iedereen is enthousiast. ,,We leven hier met z’n allen in Nederland, benadruk dat verschil tussen autochtonen en allochtonen toch niet zo.”

In 2008 stapt een boze politievrouw uit Amsterdam naar het College voor de Rechten van de Mens. Ze is moslim en vanwege haar geloof wil ze - óók in uniform - een hoofddoekje dragen. Maar dat mag niet van de Amsterdamse politieleiding. Andere korpsen, zoals Flevoland, zijn dan minder strikt. De agente wordt gedwongen om administratief werk te doen. Ze verdwijnt achter de schermen.

Quote Met tatoeages op de armen gaan wij nu akkoord, een paar jaar geleden was het nog uit den boze Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het hoofddoekverbod ervoor zorgt dat islamitische vrouwen niet kunnen deelnemen aan belangrijke onderdelen van het politiewerk. Dat is dan maar zo, besluit de politietop. In 2011 wordt in een landelijke gedragscode vastgelegd dat geloofsuitingen – zoals een hoofddoekje, keppeltje of kruisje – verboden zijn bij het politie-uniform. Net als zichtbare tatoeages en piercings.

,,Maar ik zie dat dit schuift”, zegt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. ,,Met tatoeages op de armen gaan wij nu akkoord, een paar jaar geleden was het nog uit den boze.” Hij vindt het van ‘levensbelang’ dat de politie multicultureler wordt. ,, Wil ik de liquidaties in de onderwereld oplossen, dan moet ik in contact met de samenleving komen. Dan moet ik met moeders van slachtoffers uit andere culturen kunnen spreken. Dan moeten mijn familierechercheurs snappen dat het in de Marokkaanse cultuur anders werkt dan bij ons.”

Daarom wil hij dat de helft van de nieuwe politiemensen een migratieachtergrond heeft. Als die werving stokt, is hij bereid om een hoofddoekje toe te staan bij het uniform. Om zo meer allochtone vrouwen binnen te halen.

'Allochtone jongeren voelen zich niet gehoord'

,,Een goed plan”, vindt directeur Cyriel Triesscheijn van antidiscriminatiebureau Radar/Art.1. ,,Zeker allochtone jongeren in Nederland hebben het gevoel dat ze bovenmatig door de politie in de gaten worden gehouden, vanwege hun achtergrond. En ze vinden dat de politie te weinig doet met meldingen van discriminatie.” Het ‘zakelijk belang’ van de politie is groot, vindt Triesscheijn. ,,De meeste misdrijven worden opgelost dankzij hulp en medewerking van burgers. Als er geen tips binnenkomen, los je ook geen zaken op.”

Vrouwelijke agenten in een aantal steden in Amerika, Engeland en Canada mogen, al jaren, een hoofddoekje dragen. ,,De hoofddoek moet dezelfde kleur als het uniform hebben en makkelijk te verwijderen zijn”, zegt een woordvoerder van de New York Police Department, waar het sinds 2009 is toegestaan. Drie New Yorkse politievrouwen dragen momenteel een hoofddoekje.

Quote Kijk alleen al naar de Albert Heijn, waar caissières al jaren een hoofddoekje mogen dragen Maurice Crul, hoogleraar diversiteit VU ,,Dit is een trend”, zegt hoogleraar diversiteit Maurice Crul van de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,In de westerse wereld zie ik dat organisaties in grote steden steeds vaker besluiten om geloofsuitingen toe te staan. Kijk alleen al naar de Albert Heijn, waar caissières al jaren een hoofddoekje mogen dragen. Ook universiteiten, ministeries en gemeenten zetten in op meer diversiteit.”

Politiebond ANPV vroeg 600 agenten of ze het een goed plan vinden om geloofsuitingen, zoals het hoofddoekje, toe te staan in het uniform. Maar liefst 90 procent zegt van niet. ,,Ik denk dat die grote groep er moeite mee heeft dat de politie het thema diversiteit zó opblaast”, zegt ANPV-voorzitter Geert Priem.

,,We leven hier met z’n allen in Nederland, benadruk dat verschil tussen autochtonen en allochtonen toch niet zo. Allochtone agenten die ik spreek hebben er namelijk last van. Zij willen niet voorgetrokken worden op basis van hun achtergrond. Met dit voorstel slaat de Amsterdamse politietop door.”