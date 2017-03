Politieportofoons mogelijk in handen van criminelen

'Humberto Tan en Dionne moeten de regie houden'

20:03 Tegenvallende kijkcijfers en een vermeende affaire met NOS-nieuwslezer Dionne Stax. 2017 is bepaald niet het jaar van Humberto Tan, die zwijgt over de situatie. Is dat verstandig? Of moet de talkshowhost juist vol in de aanval om zijn imago te redden?