Politietop op kosten van de baas naar voetbalwedstrijden

Behalve Huyzer doen de namen van adviseurs van de korpsleiding Bernard Welten en Hans Schönfeld de ronde. Zij zijn genoemd in het Rijksrechercheonderzoek naar de Amsterdamse politiechef Ad Smit. Hij bekent tegenover deze krant dat hij jarenlang – op kosten van de politie – voetbalwedstrijden van Ajax en concerten in de Arena en de Ziggo Dome bezocht. ,,Smit handelde niet anders dan de mensen om hem heen”, zegt zijn advocaat.

Lid van de Korpsleiding Huyzer – voormalig politiechef in Noord-Holland – zou één keer op kosten van de politie naar de Arena zijn geweest. De kwestie kwam aan de orde bij haar benoeming tot lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. Ze heeft spijt betuigd en het geld terugbetaald, melden bronnen aan deze krant. Ook voormalig adviseur Cor Gorissen zou privé voetbalwedstrijden hebben bezocht.

Quote Het bezoeken van wedstrijden was niet ongebruikelijk binnen de top van de politie en het Openbaar Ministerie. Advocaat van Ad Smit 'Ik was niet de enige'

Het onderzoek naar Ad Smit loopt al sinds november vorig jaar. Hij zit thuis en is zwaar gefrustreerd. Smit geeft toe op kosten van de politie voetbalwedstrijden en concerten te hebben bezocht, maar hij ‘was zich van geen kwaad bewust’, zegt zijn advocaat Job Knoester. ,,Het bezoeken van wedstrijden was niet ongebruikelijk binnen de top van de politie en het Openbaar Ministerie. Smit handelde niet anders dan de mensen om hem heen, met medeweten van de politietop.”

In zijn verhoor bij de Rijksrecherche heeft Smit verschillende namen genoemd van politiefunctionarissen die ook op kosten van de baas wedstrijden en concerten bezochten, zegt Knoester. ,,Mocht het strafrechtelijk onderzoek tegen Smit worden doorgezet, dan zal ik al deze functionarissen als getuige oproepen.”

Politie wacht onderzoek Rijksrecherche af

Volgens een politiewoordvoerder staat niet vast of naast Ad Smit de vier andere kopstukken worden onderzocht. ,,Wij weten nog niet met welke conclusies de Rijksrecherche komt”, zegt Jean Fransman, hoofd communicatie van de politie in Amsterdam. ,,Tot die tijd ondernemen wij geen stappen tegen andere politiefunctionarissen. Mocht dat aan de orde zijn, dan leggen we iedereen – ongeacht rang of stand – langs dezelfde meetlat van integriteit.”

De kwestie is de zoveelste deuk in het imago van de politie. Op dit moment lopen ook onderzoeken naar een geldsmijtrel rond de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Frank Giltay en voormalig korpschef Gerard Bouman.

Quote Hij grossierde in vrijkaarten voor het voetballen, maar ook concerten in de Ziggo Dome of de Heineken Music Hall. Anonieme collega van Ad Smit 'De Rambo van de Lijnbaansgracht'

De kaartjesrel is hoe dan ook een bitter einde van de imposante politiecarrière van Ad Smit, die in 1976 begon aan het bureau Leidseplein. Hij geldt als een hardliner binnen de politie, die ‘de Rambo van de Lijnbaansgracht’ en ‘de gesel van Amsterdam’ wordt genoemd. Zijn gevechten tijdens krakersrellen in de jaren tachtig leveren hem de bijnaam ‘Adje Latje’ op.

Hij pakte als politiechef eigenhandig winkeldieven op. Maar naast die gedrevenheid heeft Smit ook een andere kant, schetsen voormalig collega’s. Smit wordt een ‘Poetin’ genoemd. ,,Hij kan ontzettend schelden en tieren tijdens vergaderingen”, zegt een collega.

'Veelvuldig bij Ajax en wereldsterren'

Het stoorde agenten dat Smit het niet al te nauw nam met de regels. Zo zou hij regelmatig zonder spoedmelding zijn sirene aanzetten om in vliegende vaart naar huis te rijden. Al jaren hadden agenten vragen over zijn veelvuldige aanwezigheid bij wedstrijden van Ajax of optredens van wereldsterren.

Een agent: ,,Hij grossierde in vrijkaarten voor het voetballen, maar ook concerten in de Ziggo Dome of de Heineken Music Hall. Dat viel natuurlijk op. Het dubbele is: als ik 10 euro verkeerd declareer, heb ik meteen een onderzoek aan mijn broek. Bij hem ging dat jarenlang door. Het verbaast mij dat hij vlak voor zijn pensioen ineens wordt aangepakt.”