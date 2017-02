Politievakbond vreest geweld burgerwacht

Koenen heeft geen goed woord over voor de samenwerking die de politie met de burgerwacht is aangegaan.



,,De politie begeeft zich op gevaarlijk terrein. Voor je het weet, lijkt het of ze geweld door burgers legitimeren. Er zullen meer van dit soort groepen ontstaan als we er geen stelling tegen nemen.''



Volgens hem is de kans op geweldsexcessen groot. ,,Het is een kwestie van tijd en dan gaat het een keer mis. De politie is getraind in situaties waarbij geweld kan plaatsvinden, en burgers niet.''



Gevaarlijk

De politie zit samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente Barneveld regelmatig om de tafel met de burgerwacht, schrijft de politie in een reactie. Ze werken naar eigen zeggen prettig samen. De politie gaat niet in op specifieke vragen van deze krant over de samenwerking. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie wil geen reactie geven.



Volgens hoogleraar rechtsgeleerdheid Ferry de Jong balanceert de burgerwacht op het randje van de wet. ,,Burgers mogen criminelen aanhouden en zelfs opsluiten. Maar ze moeten wel onmiddellijk de politie waarschuwen, mogen geen wapens dragen en alleen proportioneel geweld is toegestaan.''



Het belangrijkste is volgens De Jong dat de burgerwacht binnen de marge van de wet blijft opereren. ,,Zo niet, dan is dat een zeer gevaarlijke ontwikkeling.''