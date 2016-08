Poolse seizoenswerkers gewond bij brand in loods Nuenen

De seizoenswerkers zijn met ambulances naar ziekenhuizen in Geldrop en Eindhoven gebracht. De brand brak rond middernacht uit. Vermoedelijk begon de brand achterin de loods, in een ruimte waar machines en tractoren staan. Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de vlammen te bestrijden. De brandweer zette onder meer twee hoogwerkers in.



Rond 1.15 uur had de brandweer het vuur onder controle. De Nuenense wethouder Martien Jansen, broer van de eigenaar van de kwekerij én waarnemend burgemeester van Nuenen, sprak van een 'bijzondere en vervelende situatie'. Hij zag maandagnacht met eigen ogen hoe de loods van het bedrijf van zijn broer Jan in vlammen op ging.



'Lekkerst asperge'

Een alerte overbuurvrouw belde rond middernacht het alarmnummer om de hulpdiensten te waarschuwen. Medewerkers van de meldkamer belden daarop eigenaar Jan Jansen. Bij Kwekerij Jansen worden onder meer groente, fruit, kleine bomen en diverse planten geteeld. In 2015 won het echtpaar Jansen nog de titel 'De lekkerste asperges van Brabant 2015'.



Het getroffen pand was pas 3 jaar geleden gebouwd. In het gebouw is geen asbest verwerkt. De loods moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. De officier van dienst van de politie liet weten dat er dinsdag onderzoek zal worden gedaan naar de oorzaak van de brand.