'Premier? Desnoods vouw ik kranten voor de SP

Quote Het gros van de burgers is de marktwerking in de zorg kotsmoe. Het is allemaal niet goedkoper, efficiënter en beter geworden

Vergelijk de standpunten van de lijsttrekkers over: -de zorg

-veiligheid

-werk

-identiteit

-onderwijs

-premierschap

(werkt het beste op desktop of tablet, op mobiel is inzoomen noodzakelijk)

ZORG

'Het is betaalbaar'



Het Nationaal Zorgfonds, dat is politiek toch volstrekt onhaalbare kaart?

,,Wat niet is, dat gaat nog komen. Toen wij begonnen met het Nationaal Zorgfonds stond iedereen vanaf de kant te schreeuwen dat het plan inhoudelijk en financieel niet zou deugen. Inmiddels zijn onze ideeën doorgerekend door het Centraal Planbureau en ze blijken gewoon haalbaar en betaalbaar. Ondertussen hebben ook PvdA, GroenLinks en 50PLUS vergelijkbare veranderingen in de zorg voorgesteld. Kortom, het raamwerk staat. Nu nog de uitvoering.''



Veel partijen vinden dit te ver gaan.

,,Het gros van de burgers is de marktwerking in de zorg kotsmoe. Het is allemaal niet goedkoper, efficiënter en beter geworden. Daarnaast past concurrentie gewoon niet bij de zorg. Dus slopen wij de marktwerking, gooien we de zorgverzekeraars eruit, verbreden we het basispakket en organiseren we de uitvoering regionaal. Dichtbij de mensen en met veel meer tijd voor goede zorg. Los daarvan moeten we af van het eigen risico, dat is gewoon een boete op ziek zijn.''



We snappen dat u een stip aan de horizon wilt zetten, maar nogmaals: veel partijen vinden deze stap te rigoureus.

,,Het ís geen stip aan de horizon, maar een principiële keuze. Als mensen die marktwerking uit de zorg willen hebben, moeten ze niet bij de VVD en D66 zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de verandering gaat komen. Iedereen wil dit: de zorgsector, de burger. Dit is een beweging die niet meer te stoppen valt.''

Lees ook SP wil enorme nivelleringsslag maken Lees meer

Volledig scherm © ANP

VEILIGHEID

'Hek helpt niets'



U investeert in veiligheid, maar bezuinigt op defensie. Is het alleen belangrijk dat we hier veilig zijn en telt de rest van de wereld niet?

,,Je moet je richten op de toekomst en niet de oorlogen uit de vorige eeuw willen voeren. Waar zitten bij mensen de grootste zorgen? Niemand hier is bang dat straks bij Duitsland de tanks aan de grens staan. Mensen zien terrorismedreiging als de grootste gevaren. Wat er in Parijs of Brussel is gebeurd, kan hier ook gebeuren. Maar ook Afrika kan in de toekomst op dit vlak problemen opleveren."



Hoe wapenen we ons dan?

,,Door geld te besteden aan veiligheidsdiensten, de marechaussee, maar ook aan goed opgeleide agenten in de achterstandswijken die radicalisering signaleren. Zo traceer je de bron van het kwaad. Een hek aan de grens of overal camera's, daar red je het niet mee."



En het leger blijft berooid achter?

,,Agressieve interventiepolitiek heeft de afgelopen decennia niet geleid tot stabiliteit. We zijn in foute oorlogen gerommeld en IS heeft aan kracht gewonnen. Dus richt je defensieapparaat op vredeshandhaving. Natuurlijk zijn mensen bang voor Poetin, maar we moeten stoppen mee te doen met een wapenwedloop die nooit iets nuttigs heeft opgeleverd."

WERK

'Nu méér banen'



U verhoogt de bijstand met 10 procent. Waarom zou ik dan nog gaan werken."

,,Omdat we ook de minimumlonen verhogen. Daarmee herstellen we de schade die de coalitie de afgelopen jaren heeft aangericht. We maken een inhaalslag. Daarnaast: het gros van de mensen in de bijstand zou vandaag het liefst een fatsoenlijk betalende baan willen, als ze de kans maar krijgen. De VVD wil deze mensen juist straffen, 'activeren' noemen ze dat. Ik noem het pesten. Dus er valt echt iets te kiezen."



Maar even heel flauw: op 16 maart heeft u voor de bijstandstrekker nog geen baan.

,,Inderdaad flauw, want de komende vier jaar creëren wij 160.000 banen. Mensen zitten niet te wachten op de kans dat ze wellicht in 2060 werk kunnen vinden, ze willen morgen extra bestaanszekerheid. En dat krijgen ze van ons, met echte banen. Daarom willen we de arbeidsmigratie ook reguleren, verdringing is slecht."



En dan de AOW-leeftijd, waarom moet die terug naar 65 jaar en krijgen senioren dan minder geld?

,,Nee, bij ons niet. Wij verhogen ook de AOW met 10 procent. Maar die teruggang naar 65 heeft drie redenen: al die jongeren die nu nog een vaste baan zoeken, krijgen zo meer kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen mensen boven de zestig tegenwoordig moeilijk meer aan het werk en het is toch ook belachelijk om ze op hun 72ste nog aan de betonmolen te zetten. Tot slot, onderschat niet het maatschappelijk belang van gepensioneerden. Zij houden als vrijwilligers de voetbalclub draaiende, zorgen voor de kleinkinderen. Dat levert zoveel winst op!"

Volledig scherm Emile Roemer tijdens de politieke spelletjesavond van het NOS Jeugdjournaal. © ANP

IDENTITEIT

'Meer huizen bouwen'



Zijn jullie niet te coulant voor vluchtelingen die hier aankloppen? Een deel van jullie achterban vindt dat die zomaar toegang krijgen tot allerlei schaarse voorzieningen.

,,Het doel moet zijn dat er geen vluchtelingen meer naar ons land hóeven komen. Door fatsoenlijke opvang in de regio. En dan nog zullen er mensen deze kant op komen. Ik geloof dat niemand erop zit te wachten om midden in de nacht op de vlucht te moeten slaan met slechts een plastic tas vol bezittingen. Dan moet de nood hoog zijn en zou ik hetzelfde doen.''



Toch blijven mensen komen, nu al via Afrika.

,,Dat wordt hét probleem de komende decennia, voorspel ik. Jaren terug riepen wij in Brussel al dat er opvangkampen moesten komen aan de randen van de EU. Toen werden we uitgelachen. Voor de mensen die het nu nog halen, geldt: economische vluchtelingen gaan terug, mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging vangen we netjes en kleinschalig op.''



De integratie van mensen die mogen blijven, verloopt niet bepaald soepel.

,,Deze mensen moeten zo snel mogelijk inburgeren, maar dat vergt van twee kanten een inspanning. Wij moeten zorgen dat ze een fatsoenlijk contract krijgen, een goede huurwoning en dat ze de taal snel leren. Dat ze weten wat onze wetten en normen en waarden zijn. Zij moeten op hun beurt meedoen. En als er niet genoeg betaalbare woningen zijn voor iedereen, moet je ze bouwen. Niet mensen van hier en nieuwkomers tegen elkaar uitspelen uit politiek winstbejag.''

Quote Hervormen om het hervormen is slecht Volledig scherm © ANP ONDERWIJS

'Zonder schuld'



U wilt af van het leenstelsel, terug naar de basisbeurs. Is het onderwijs niet klaar met vernieuwingen?

,,Hervormen om het hervormen is slecht. Maar als het systeem niet deugt, moet je het verbeteren. Momenteel laten we jonge mensen standaard met een schuld van het hoger onderwijs komen. Daar ben ik het principieel mee oneens. De VVD en D66 zeggen dan: 'Investeren in jezelf mag best wat kosten.' Maar goed opgeleide mensen dragen ook heel veel bij aan de samenleving. Daar hebben we allemaal baat bij, maar die partijen weigeren dat in te zien.''



Maar uw linkse broeders, GroenLinks en de PvdA, hebben toch met het leenstelsel ingestemd?

,,En die hebben daar volgens mij momenteel spijt van als haren op hun hoofd. Dus ik geloof niet dat ze bij de formatie als hardste zullen tegensputteren, als we dit gaan ombuigen.''



U wilt wel eveneens de grote zak met onderwijsgeld aanvullen.

,,Wij willen kleinere klassen, per wet. Dan voorkom je dat geld richting megalomane vastgoedprojecten gaat. Daarnaast zorg je dat scholen op die nieuwe regels alvast kunnen anticiperen door meer bevoegde docenten aan te stellen. Zodat de kwaliteit van onderwijs écht omhoog schiet.''



Vergelijk de standpunten van de lijsttrekkers over onderwijs:

(werkt het beste op desktop of tablet, op mobiel is inzoomen noodzakelijk)





PREMIER

'Het gaat om de koers'



Is het premierschap voor u eigenlijk nog een serieuze optie?

,,Ik wil één ding duidelijk maken: beste mensen, het gaat nu niet om de poppetjes! De allerbelangrijkste vraag is welke kleur het volgende kabinet krijgt. Het maakt gigantisch uit of de middenpartijen straks een kabinet vormen met de VVD als toonaangevende partij of dat er een coalitie komt met een sterke SP daarin. Dan trekken wij aan de andere kant van het touw. Voor die tweesplitsing staat Nederland. En dat is belangrijker dan mijn persoonlijke rol.''



Dus u heeft geen enkele ambitie op dat vlak?

,,Ooit vroeg mijn partij me afdelingsvoorzitter in Boxmeer te worden. Ik heb 'ja' gezegd. Hetzelfde gold voor het lokale lijsttrekkerschap, het wethouderschap, of toen Jan Marijnissen me vroeg naar Den Haag te komen. ,,Prima!'', riep ik. Vervolgens werd ik lijsttrekker, omdat dat het beste was voor de partij. Moet ik straks fractievoorzitter blijven? Minister worden? Ook goed. Kortom: Premier? Als ze me straks vragen om kranten te vouwen voor de SP, dan ga ik dat doen.''



En u gelooft nog wel in premier Roemer?

,,Kijk wat er de laatste verkiezingen steeds is gebeurd, hoe de uitslag totaal anders was dan de peilingen vooraf. En als de VVD straks toch de grote winnaar is, blijft mijn inzet anderen ervan te overtuigen niet met hen in zee te gaan. Wij hebben een totaal ander beeld op de samenleving en de economie. Hoe moet ik ooit tot een compromis komen als wij minder marktwerking in de zorg willen en de liberalen juist meer? Een beetje zwanger kan ook niet.''