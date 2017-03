'Premier Roemer' gaat zijn loon afdragen aan de SP

Het voorstel hoort bij plannen om de afdrachtregeling op de schop te gooien. Deze socialistische regeling gaat uit van 'gelijke monniken, gelijke kappen'. De gedachte is dat raadsleden, wethouders en Kamerleden niet veel meer hoeven te verdienen dan het volk dat zij vertegenwoordigen.



Dat moet ook voor ministers en staatssecretarissen gaan gelden als de SP in het kabinet komt, adviseert een interne commissie die de afdrachtregeling heeft geëvalueerd. Met het oog op de komende formatie en de regeerambities moet het partijbestuur hiervoor 'zo spoedig mogelijk' een voorstel op tafel leggen. ,,We zijn niet opgericht om in de oppositie te blijven. We willen aan de knoppen zitten en daar is dit de voorbereiding van'', aldus een vooraanstaande SP'er.



Salaris

Het salaris van de minister-president en de ministers is nu 157.000 euro, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Een staatssecretaris verdient 147.000. Daarnaast hebben bewindspersonen recht op onkostenvergoedingen en een aantal voorzieningen, zoals een auto met chauffeur.



Voor raadsleden wordt de afdrachtregeling versoepeld: raadsleden van de SP moeten, behalve in de allergrootste steden, nu 75 procent van hun beloning afstaan aan de partij. Het regende de afgelopen jaren klachten over de werkdruk in grotere gemeenten (meer dan 150.000 inwoners). Dus wordt daar de afdracht verlaagd naar 65 procent.



Belastingvoordeel

De opmerkelijkste aanpassing komt van het dagelijks bestuur zelf: tientallen bestuurders in het land en de vijftien Kamerleden dragen momenteel een fors deel van hun salaris af, maar de fiscus ziet dat als een gift. Dat levert een fiks belastingvoordeel op, dat ook de partijkas instroomt.



Deze gulzigheid vanuit de SP heeft intern tot verhitte discussies geleid, dus wordt afscheid genomen van de afdracht van het belastingvoordeel. Volgens een ingewijde scheelt dit jaarlijks voor de SP zo'n 5.000 euro per Kamerlid of bestuurder.



Problemen

De partij zal er niet door in de problemen komen, want ze heeft miljoenen op de bank. De afdrachtregeling brengt flink wat in het laatje: 5,2 miljoen euro in 2015, volgens de laatste jaarrekening. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor. De afdracht door volksvertegenwoordigers en bestuurders is goed voor de helft van alle baten.



Partijvoorzitter Ron Meyer meldt in een reactie op de gelekte stukken: ,,Voordat het partijbestuur erover gesproken heeft, is het echt onzinnig om er al iets over te zeggen." Vanavond vindt hierover het eerste overleg plaats. Uiteindelijk zal de partijraad eind maart, na de verkiezingen, een definitief oordeel vellen.