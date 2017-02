Premier Rutte: Kabinet neemt lekken van corrupte agent zeer serieus

De politie is ook geschrokken van het nieuws rond het lekken van K., zegt premier Rutte. De agent zou niet tot de directe beveiligers van Geert Wilders behoren. Wat hij precies gelekt heeft, is nog niet duidelijk. ,,Dit is een zeer ernstig feit, zo'n lek is er bij de DBB nog nooit geweest’’, weet de beveiligingsbron. ,,Hij weet wat het protocol is in het geval er een plotse dreiging is tegen een persoon. Je staat gelijk 3-0 achter, want dergelijke protocollen verander je niet zomaar.’’



Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie is van mening dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat door de DBB beschermde personen in gevaar zijn geweest. Dat heeft Blok de Kamer vandaag schriftelijk laten weten. Volgens Blok is beoordeeld of en welke risico's zijn ontstaan door het lek. De minister herhaalde Ruttes woorden dat ,,alle maatregelen die nodig zijn'' zullen worden genomen.